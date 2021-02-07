Двое детей погибли в аварии на трассе в Свердловской области

В Свердловской области двое детей погибли при столкновении автомобилей на трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 116-м км автодороги Ивдель — ХМАО. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, двигающийся со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. Отмечается, что автомобилист не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего его занесло на встречную полосу.

В результате аварии на месте погибла восьмилетняя пассажирка Kia Rio, ее десятилетняя сестра скончалась во время транспортировки в больницу. Отец погибших девочек был госпитализирован в тяжелом состоянии. В автомобиле Land Cruiser никто не пострадал.

Ранее в Свердловской области произошла массовая авария с участием около 20 автомобилей на трассе «М5».