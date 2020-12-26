Девять человек пострадали после ДТП с автобусом под Новосибирском
В Новосибирской области на автодороге Р-256 произошло столкновение автобуса и грузовика. Об этом сообщает ТАСС.
По данным МВД, в результате аварии погиб водитель автобуса 1965 года рождения.
При этом еще девять человек получили травмы. Состояние трех из них оценивается как очень тяжелое, а состояние остальных шестерых врачи оценивают как тяжелое. Все они госпитализированы.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что в рейсовом автобусе, который шел по маршруту село Ярки в село Майское, находились не менее 15 человек.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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