Четыре полосы МКАД перекрыли из-за опрокинувшейся «Газели»

На МКАД в Москве опрокинулся автомобиль «Газель» с пустыми ящиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе 1-го км МКАД. В результате произошел разлив топлива, перекрыто четыре полосы.

Водитель «Газели» пострадал, его госпитализировали.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России добавили, что ДТП произошло около 07.44 мск на внешней стороне 1-го км МКАД.

Движение в районе аварии регулируется ГИБДД.

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