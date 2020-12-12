Девять машин столкнулись из-за гололеда на трассе под Ростовом

Под Ростовом столкнулись девять машин из-за гололеда, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по Ростовской области.

«На первом километре + 750 метров трассы «Ростов-Азов» столкнулись девять автомобилей», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в аварию попали семь легковых автомобилей, грузовая «Газель» и МАЗ.

Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололеда.

Ранее сообщалось, что из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

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