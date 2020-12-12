Девять машин столкнулись из-за гололеда на трассе под Ростовом
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Под Ростовом столкнулись девять машин из-за гололеда, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по Ростовской области.
«На первом километре + 750 метров трассы «Ростов-Азов» столкнулись девять автомобилей», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что в аварию попали семь легковых автомобилей, грузовая «Газель» и МАЗ.
Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололеда.
Ранее сообщалось, что из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
— На дороге в аэропорт Домодедово произошло смертельное ДТП с бензовозом