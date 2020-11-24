В ФАР оценили изменения в водительских правах и ПТС

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов отреагировал на данные об изменениях в водительских удостоверениях. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что надписи на трех языках позволят фактически приравнять российские права к международным. Такой вид документа сократит количество вопросов к его владельцу в других странах.

При этом он заявил, что оформляемые сейчас водительские удостоверения уже имеют надписи на русском, английском и французском языках.

Едрышов также добавил, что автовладельцы не сильно ощутят нововведения, поскольку ПТС переходят в электронный формат, а изменения вводятся, в первую очередь, для точности статистических подсчетов.

Ранее стало известно, что в России утвердили изменения в водительские удостоверения и ПТС.

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