В ФАР оценили изменения в водительских правах и ПТС
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов отреагировал на данные об изменениях в водительских удостоверениях. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что надписи на трех языках позволят фактически приравнять российские права к международным. Такой вид документа сократит количество вопросов к его владельцу в других странах.
При этом он заявил, что оформляемые сейчас водительские удостоверения уже имеют надписи на русском, английском и французском языках.
Едрышов также добавил, что автовладельцы не сильно ощутят нововведения, поскольку ПТС переходят в электронный формат, а изменения вводятся, в первую очередь, для точности статистических подсчетов.
Ранее стало известно, что в России утвердили изменения в водительские удостоверения и ПТС.
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