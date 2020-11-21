На северо-западе Москвы затруднено движение из-за аварии
Катерина Медведева
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На северо-западе Москвы затруднено движение транспорта по улице Мневники из-за столкновения трех машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авария с участием такси произошла в районе дома №13 на улице Мневники.
«В результате ДТП две из пяти полос перекрыты, образовалась небольшая пробка», — рассказал собеседник агентства.
По его данным, пострадал один человек. На месте работают правоохранители, причины ДТП устанавливаются.
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