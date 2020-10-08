Названа причина ДТП с пятью машинами в Дагестане

Причиной столкновения пяти машин на федеральной дороге Астрахань – Махачкала в Дагестане стал грузовик, выехавший на встречную полосу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника УГИБДД МВД Дагестана Александра Шалагина.

Известно, что в результате ДТП пострадали 14 человек и трое погибли. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

«По предварительной информации, водитель грузовика совершал обгон транспортных средств, в результате не успел завершить его и врезался в остальные автомобили», — уточнил Шалагин.

Известно, что троих пострадавших детей в четверг, 8 октября, доставят спецбортом в Махачкалу в Детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

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