В Подмосковье Mercedes врезался в стену храма и загорелся
В подмосковном поселке Мещерино водитель автомобиля Mercedes въехал в стену храма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла вечером 3 октября. Автомобилист 1988 года рождения въехал в каменную стену. От полученных травм он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один ребенок.
Источник агентства, в свою очередь, уточнил, что мужчина врезался в стену храма, после чего машина загорелась. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
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