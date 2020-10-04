В Подмосковье Mercedes врезался в стену храма и загорелся

В подмосковном поселке Мещерино водитель автомобиля Mercedes въехал в стену храма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла вечером 3 октября. Автомобилист 1988 года рождения въехал в каменную стену. От полученных травм он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один ребенок.

Источник агентства, в свою очередь, уточнил, что мужчина врезался в стену храма, после чего машина загорелась. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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