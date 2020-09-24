При ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали шесть человек
Анна Светлова
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В результате опрокидывания маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в Московской области пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС РФ.
Известно, что всего в маршрутке находилось 12 человек.
Отмечается, что все пострадавшие направлены в центральную районную больницу.
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