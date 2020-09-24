При ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали шесть человек

В результате опрокидывания маршрутного микроавтобуса в городском округе Дмитров в Московской области пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС РФ.

Известно, что всего в маршрутке находилось 12 человек.

Отмечается, что все пострадавшие направлены в центральную районную больницу.

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