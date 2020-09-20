Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Барнауле

В результате ДТП в Барнауле погибла семья из четырех человек, двое из которых были детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.

Уточняется, что в аварии погибли водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на Павловском тракте города (пересечение с улицей Трактовой).

По предварительным данным, водитель, находящийся за рулем автомобиля Toyota RAV4, столкнулся с КамАЗом, который в момент столкновения стоял на месте.

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