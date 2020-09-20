В Москве почти на 40% выросло число ДТП с велосипедами

Число ДТП с участием велосипедистов в Москве выросло на 37% по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

«Семьдесят пять процентов передвигающихся на велосипедах — это курьеры служб доставки готовой еды. К сожалению, многие из них не всегда знают правила дорожного движения. В этом году по сравнению с прошлым количество ДТП выросло на 37%, количество погибших на 33%, а раненых на 38%», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что к росту числа несчастных случаев с велосипедистами могли привести обильные осадки, которых в текущем году в Москве выпало в два раза больше, чем в прошлом.

В настоящее время специалисты разрабатывают специальные рекомендации для курьеров служб доставки при передвижении по городу на велосипедах. Все компании попросят ознакомить с ними своих сотрудников, подчеркнули в дептрансе.

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