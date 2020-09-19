Пять человек стали жертвами аварии в Оренбургской области

В Оренбургской области легковой автомобиль столкнулся с самосвалом, жертвами аварии стали пять человек. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Оренбургской области в Telegram-канале.

ДТП произошло на 86-км автодороги Оренбург - Акбулак. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

«Легковой автомобиль развернуло на проезжей части и он столкнулся со встречным грузовым автомобилем Scania. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ и четыре его пассажира», — рассказали в ведомстве.

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