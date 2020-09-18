Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по области.

Там рассказали, что водитель легкового автомобилем при развороте на перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным микроавтобусом. После чего микроавтобус опрокинулся.

По предварительным данным, в результате аварии девять человек получили травмы.

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