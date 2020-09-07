Жертвами ДТП под Орлом стали ребенок и двое взрослых
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В Орловской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».
В результате аварии погибли двое взрослых и ребенок.
ДТП произошло на 347 км автодороги М2 Крым. По предварительным данным, столкновение произошло в 19.45 по мск.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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