Жертвами ДТП под Орлом стали ребенок и двое взрослых

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В Орловской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате аварии погибли двое взрослых и ребенок.

ДТП произошло на 347 км автодороги М2 Крым. По предварительным данным, столкновение произошло в 19.45 по мск.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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