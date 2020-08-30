Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Дагестане
Рейсовый автобус перевернулся и съехал в кювет после того, как в него на скорости врезалось оторвавшееся колесо от КАМАЗа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД России по республике Дагестан.
«В рейсовый автобус попало колесо, оторвавшееся от ехавшей навстречу автомашины КАМАЗ. В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся», — говорится в сообщении.
По информации управления, в автобусе в момент ДТП находилось более 40 пассажиров, 11 из них были госпитализированы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства аварии.
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