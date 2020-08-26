Три человека погибли в ДТП с автобусом под Элистой

В Калмыкии три человека погибли и еще пять были экстренно госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на трассе регионального значения Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в 02.26 мск.

По данным спасателей, пассажирский автобус следовал по маршруту Махачкала — Москва, когда неожиданно на большой скорости столкнулся с грузовиком.

В настоящее время к месту аварии выехал резервный автобус, который продолжит движение с пассажирами к месту следования. На месте работают специалисты МЧС и медики. Устанавливаются причины трагедии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смертельное ДТП с пятью легковыми авто и грузовиком произошло в Ленобласти

— Один человек погиб и шестеро получили травмы в ДТП под Ростовом

— В Иркутской области два человека погибли при столкновении тепловоза с платформами