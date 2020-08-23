Два подростка погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом

Два подростка погибли и двое пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на 23 августа на 59-м километре автодороги Каспий.

Четверо подростков от 14 до 17 лет решили покататься на автомобиле ВАЗ, который купил один из них, чтобы научиться водить автомобиль. При этом водительских прав у него не было, а автомобиль нуждался в ремонте.

Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал на обочину дороги, где столкнулся с барьерным ограждением.

В результате скончались на месте 16-летний водитель и 14-летний пассажир. Еще двое пассажиров — 14 и 17 лет — были госпитализированы.

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