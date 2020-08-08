Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews.

В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.

Изменения затронут также основные документы — ПТС и СТС — них появится больше данных

Кроме того, вернется процедура техосмотра, приостановленная ранее из-за пандемии коронавируса.

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