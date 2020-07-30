В ДТП на МКАД погиб человек

В ДТП на 20-м километре МКАД погиб человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

«На 20-м километре МКАД по внешней стороне произошло ДТП, в результате которого погиб один человек», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. О других пострадавших не сообщалось.

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