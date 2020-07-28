В Москве на Профсоюзной улице загорелась машина

В Москве около станции метро «Калужская» на Профсоюзной улице загорелась машина, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Площадь возгорания автомобиля составляет 5 кв. метров... Сотрудники МЧС ведут тушение пожара», — сказал источник.

Отмечается, что образовалась пробка, движение затруднено по двум полосам.

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