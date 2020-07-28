В Москве на Профсоюзной улице загорелась машина
close
В Москве около станции метро «Калужская» на Профсоюзной улице загорелась машина, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Площадь возгорания автомобиля составляет 5 кв. метров... Сотрудники МЧС ведут тушение пожара», — сказал источник.
Отмечается, что образовалась пробка, движение затруднено по двум полосам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Человек пострадал в ДТП на шоссе Энтузиастов
— Мотоцикл столкнулся с легковушкой на московском перекрестке
— Еще три тела обнаружили в машине, съехавшей в оросительный канал под Волгоградом