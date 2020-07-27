Еще три тела обнаружили в машине, съехавшей в оросительный канал под Волгоградом

Число погибших при съезде автомобиля в оросительный канал Волгоградской области выросло до восьми человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

«Осмотр салона показал наличие восьми тел – шесть женщин и двое мужчин», — рассказали в ведомстве.

Ранее в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное Среднеахтубинского района была обнаружена машина со следами аварии. В салоне были найдены тела трех женщин и двух мужчин. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в оросительный канал.

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