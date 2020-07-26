Пятилетний ребенок погиб после опрокидывания микроавтобуса в Тыве

Микроавтобус, в котором находились десять человек, опрокинулся в республике Тыва, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

В результате инцидента пострадали трое взрослых и семь детей, все пострадавшие были доставлены в больницу, однако один пятилетний ребенок скончался от полученных травм, рассказали в МВД.

Минивэн опрокинулся на автодороге Кызыл - Эрзин в Кызылском районе республики.

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