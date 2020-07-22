В Набережных Челнах 8 человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП участием рейсового автобуса произошло в Набережных Челнах, пострадали 8 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Татарстана.

«По ДТП в Набережных Челнах с участием пассажирского автобуса с пострадавшими организована прокурорская проверка», — говорится в сообщении прокуратуры.

Состояние большинства пострадавших оценивается, как средней степени тяжести. Погибших нет. Подробности происшествия пока не установлены.

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