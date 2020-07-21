В трех округах Москвы заработают новые правила проезда грузовиков

В трех округах Москвы вводятся новые правила проезда большегрузов. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Нововведения вступят в силу с 1 августа в Центральном, Западном и Северо-Западном округах.

«Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД», — уточняется в сообщении.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты поездок.

Введение грузового каркаса – списка улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 т, позволяет исключить проезд грузовиков через районы жилой застройки, чтобы разгрузить дороги, снизить уровень шума и уровень загрязнения воздуха.