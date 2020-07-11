Трое подростков погибли в аварии на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате аварии на трассе в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге Булгаково – Бекетово.

Уточняется, что на место происшествия направлены спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В результате аварии погибли трое подростков 2002, 2004 и 2004 годов рождения.

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