Трое подростков погибли в аварии на трассе в Башкирии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Трое подростков погибли в результате аварии на трассе в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге Булгаково – Бекетово.
Уточняется, что на место происшествия направлены спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.
В результате аварии погибли трое подростков 2002, 2004 и 2004 годов рождения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье пострадали четыре человека в ДТП с маршруткой
— При столкновении автобуса и грузовика в ЯНАО погиб человек, семеро пострадали