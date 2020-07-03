В Пакистане число погибших в ДТП с поездом и автобусом увеличилось до 29
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В пакистанской провинции Пенджаб число погибших при столкновении поезда и автобуса увеличилось до 29, пишет газета »Индиан экспресс».
Также сообщается о 23 раненных, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее телеканал «Гео-ти-ви» сообщил, что автобус с паломниками-сикхами переезжал железную дорогу в необорудованном для этого месте. Из-за этого поезд протаранил машину. По предварительным данным, водитель нарушил правила движения, не проверив, свободны ли пути.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Пакистане при столкновении поезда с автобусом погибли 20 человек и 23 пострадали