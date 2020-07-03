В Пакистане число погибших в ДТП с поездом и автобусом увеличилось до 29

В пакистанской провинции Пенджаб число погибших при столкновении поезда и автобуса увеличилось до 29, пишет газета »Индиан экспресс».

Также сообщается о 23 раненных, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее телеканал «Гео-ти-ви» сообщил, что автобус с паломниками-сикхами переезжал железную дорогу в необорудованном для этого месте. Из-за этого поезд протаранил машину. По предварительным данным, водитель нарушил правила движения, не проверив, свободны ли пути.

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