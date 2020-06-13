Москвичи воспользовались каршерингом 67 тысяч раз 13 июня, сообщил столичный дептранс в Telegram.

«Аналитика по транспорту на 20:00... Каршеринг — число поездок сегодня составило 67 тысяч», — говорится в тексте.

Отмечается, что пассажиропоток в метро снизился на 58% по сравнению с прошлым годом, но увеличился на 270 тысяч по отношению к прошлой неделе. В наземном транспорте ездили на 55% меньше пассажиров, в пригородные поездах — на 59%, такси — 24%.

В Москве коронавирус подтвердился у 204 тысяч, выздоровели 119 тысяч, скончался 3231 пациент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с COVID-19