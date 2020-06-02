Автономера с кодом 666 в Свердловской области вводить не будут

В Свердловской области введение автомобильных номеров с кодом региона 666 не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

При этом в Госавтоинспекции отметили, что номеров с кодом 196 хватит «не на один год».

Ранее «Ъ» сообщал, что МВД России утвердило приказ о введении номеров автомобилей с новыми трехзначными кодами регионов.

В христианстве число 666 считается «числом зверя». Три шестерки часто используются как элемент сатанинской атрибутики.

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