Автономера с кодом 666 в Свердловской области вводить не будут
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В Свердловской области введение автомобильных номеров с кодом региона 666 не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
При этом в Госавтоинспекции отметили, что номеров с кодом 196 хватит «не на один год».
Ранее «Ъ» сообщал, что МВД России утвердило приказ о введении номеров автомобилей с новыми трехзначными кодами регионов.
В христианстве число 666 считается «числом зверя». Три шестерки часто используются как элемент сатанинской атрибутики.
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