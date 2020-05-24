Один человек погиб в результате столкновения грузовиков на МКАД

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения двух грузовиков на МКАД в районе Новорязанского шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Сегодня в 15:56 на 10 км МКАД (внешняя сторона) произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб», — сообщили в управлении.

В результате аварии движение на данном участке оказалось временно затруднено, так как один из грузовиков перевернулся. В настоящий момент помехи для транспорта устранены.

Причины аварии устанавливаются.

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