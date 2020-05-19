Власти Челябинска объяснили нахождение десятков новых иномарок в лесу

Новые автомобили Toyota Camry, ранее обнаруженные в около озера Смолино в Челябинске, находятся под охраной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Автомобили были закуплены для проведения саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, заявили в пресс-службе. Там пояснили, что потребность в новых автомобилях возникла из-за устаревания автопарка.

Территория около озера Смолино, где были обнаружены иномарки, принадлежит Управлению делами правительства Челябинской области, там оборудована охраняемая стоянка, отметили власти. В пресс-службе добавили, что все транспортные средства будут использованы по назначению.

Ранее местный портал 74.ru сообщал, что в Челябинске около озера Смолино обнаружили 56 новых автомобилей Toyota Camry.

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