PwC: продажи легковых автомобилей в России на фоне кризиса могут упасть на 30%

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Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса может упасть на 30% — до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

Аналитики пояснили, что данный прогноз строился на «стрессовом» сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть произойдет к третьему кварталу 2020 года, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий — в начале лета, при условии, что в России будут активно развиваться онлайн-продажи автомобилей.

Без учета стресс-факторов падение авторынка России составит 3,5% — до 1,57 млн машин. Однако отсутствие их влияния маловероятно, рассказали в компании.

При этом, вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию следует расценивать как возможность, отметили в PwC.

Ранее аналитики IHS Markit спрогнозировали сокращение продаж автомобилей в 2020 году на 22% в среднем по планете и снижение производства на 21%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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