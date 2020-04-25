Дептранс назвал долю столичных машин без пропусков

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Москве 24 апреля около 8% автомобилистов ездили без пропусков, сообщил дептранс в Telegram.

Отмечается, что число машин без пропусков продолжает снижаться.

С 15 апреля москвичи обязаны оформлять электронные пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Москве запущен сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций

Названы марки машин, владельцы которых чаще всего ездили без пропуска по Москве

В регионах рабочие пропуска будут давать лишь на полдня