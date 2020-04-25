Дептранс назвал долю столичных машин без пропусков

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В Москве 24 апреля около 8% автомобилистов ездили без пропусков, сообщил дептранс в Telegram.

Отмечается, что число машин без пропусков продолжает снижаться.

С 15 апреля москвичи обязаны оформлять электронные пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

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