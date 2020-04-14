На дорогах России могут появиться беспилотники
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мишустин поручил разработать меры по их тестированию и поэтапному введению в эксплуатацию до 12 мая.
Соответствующее поручение было адресовано Минтрансу, Минпромторгу, а также Минэкономразвития России и МВД с участием заинтересованных научно-технологических организаций.
Так, на дорогах общего пользования могут появиться высокоавтоматизированные транспортные средства, которые будут эксплуатироваться без присутствия инженера-испытателя в салоне.
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