13 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону

<img src="//img.gazeta.ru/files3/332/12879332/Depositphotos_225331776_l-2015-pic905-895x505-38116.jpg">

В понедельник вечером, 23 марта, в Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса допустил столкновение с пассажирским автобусом, который направлялся по другому маршруту.

Как сообщает управление УГИБДД по региону, все пострадавшие уже госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. По факту ДТП осуществляется проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два рейсовых автобуса попали в ДТП под Тамбовом

— Автобус опрокинулся в Якутии

— Почти 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму