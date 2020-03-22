Полиция уточнила число погибших в ДТП под Тамбовом
В результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области погибли два человека, уточнили в региональном управлении МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого сообщалось о трех погибших.
По данным полиции, в дорожно-транспортном происшествии погибли двое, еще один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что два рейсовых автобуса опрокинулись в Тамбовской области при попытке избежать столкновения. В результате аварии пострадали 15 человек.
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