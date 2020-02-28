Четыре человека погибли в Кузбассе после столкновения грузовика и легковушки

В результате столкновения «Газели» и Toyota в Кемеровской области погибли четыре человека, а еще один человек получил повреждения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на управление МВД по региону.

Как стало известно, авария произошла утром 28 февраля на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

«В результате ДТП погибли водитель Toyota и два пассажира, в «Газели» погиб пассажир и пострадал водитель», — указано в сообщении регионального управления МВД.

Там добавили, что пострадавшего уже госпитализировали. У него наблюдается тяжелое состояние.