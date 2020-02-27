Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернули владельцу

Задержанный на московских дорогах «бэтмобиль» вернули владельцу после оплаты штрафов на 40 тысяч рублей. Об этом хозяин транспортного средства под псевдонимом Алишер Панк заявил в интервью mk.ru.

По словам владельца, ему выписали штрафы по двум статьям, их общий размер составил 40 тысяч рублей. После оплаты штрафов автомобиль был возвращен.

Автомобиль полностью пригоден к эксплуатации, отметил Алишер Панк. Он подчеркнул, что поставить машину на учет не удалось из-за габаритов: длина «бэтмобиля» составляет 6 метров, ширина – 4 метра.

Владелец также рассказал, что транспортное средство было собрано командой из шести инженеров в России на базе кузова, привезенного из США.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной дорожно-патрульной службы (ДПС) изъяли у водителя самодельный автомобиль, сконструированный по мотивам комиксов издания DC Comics про Бэтмена.

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