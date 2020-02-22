В Сирии официально открыта для граждан трасса Дамаск-Алеппо
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В Сирии официально открыта для граждан государственная трасса Дамаск-Алеппо. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на министра транспорта Сирии Али Хамуда.
«Трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения транспортного потока, и она в полном распоряжении граждан», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что аэропорт сирийского города Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет. Лайнер прилетел в город из Дамаска.
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