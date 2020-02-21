Автоконцерны поддержали предложение Минпромторга повысить налог на старые авто

Российские производители автомобилей одобрили предложение Министерства промышленности и торговли повысить налоги на старые машины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Sollers, 70% автопарка на данный момент составляют машины старше 10 лет, что наносит вред экологии и представляет угрозу для жизни пассажиров.

Спикер от «Камаза» заявил, что компания выступает за стимулирование перехода на технику более высокого экологического класса.

Представитель «Группы ГАЗ» также позитивно высказался о предложении Минпромторга, отмечая, что нововведение является закономерной реакцией правительства на устаревание парка.

Ранее Министерство промышленности и торговли инициировало повышение налогов на старые автомобили категории Евро-3 и ниже.

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