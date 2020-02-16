В Пензе в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

В Пензе в результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Пензенской области.

Отмечается, что их уже госпитализировали.

«В результате происшествия семь человек доставили в медицинское учреждение: это четыре человека из Chevrolet Aveo (двое из них несовершеннолетние) и три пассажира маршрутного такси, один из которых также несовершеннолетний», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, всего во время аварии в маршрутке находились семь пассажиров.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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