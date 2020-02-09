Под Курском три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Авария произошла около 15.10 мск на 30 километре автодороги «Курск- Касторное».

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погибли три человека из легковушки, водитель фуры ранениями различной степени тяжести был госпитализирован.

На данный момент правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.