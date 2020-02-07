В Москве число ДТП с участием каршеринга выросло за год на 242%

Количество ДТП в Москве с участием каршеринга по итогам 2019 года выросло на 242%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артура Шахбазяна.

Также, по его словам, за 2019 год по сравнению с 2018 годом на 80% возросло количество ДТП с участием такси.

Шахбазян отметил, что за аналогичный период в Москве на 9,4% выросло число ДТП с детьми.

Он также подчеркнул, что для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году намечен ряд мер. В частности, планируется установить не менее 100 новых светофоров, оборудовать столичные дороги более 350 островками безопасности для пешеходов, а также оснастить контрастным освещением не менее чем 250 пешеходных переходов.