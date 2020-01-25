Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом под Калугой

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет проверку перевозчика после аварии с участием экскурсионного автобуса в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По последним данным, в результате аварии пострадали восемь человек.

На данный момент по факту произошедшего инициирована проверка, на место происшествия выехал замначальника Западного межрегионального управления Госавтодорнадзора по Центральному федеральному округу.

Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус из Подмосковья, в котором находился 31 человек, перевернулся в Калужской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области