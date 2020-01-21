В Приморье мужчина был осужден за угон 14 машин и возврат их за деньги

В Приморье Уссурийский районный суд признал виновным местного жителя в угоне 14 машин и возврате их хозяевам за деньги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина вступил преступную группу в 2016 году. С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он угонял машины.

Отмечается, что всего за этот период участникам группы удалось угнать 14 автомобилей и получить 800 тысяч рублей за их выкуп.

Обвиняемый был приговорен в четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также по делу проходят еще два местных жителя, они были осуждены раннее и приговорены к реальным срокам лишения свободы.