На трассе Пермь — Екатеринбург из-за тумана произошло несколько ДТП с участием 21 машины
close
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло несколько ДТП с участием 21 машины, сообщает ТАСС.
Причиной стали в том числе погодные условия, которые усложнились, так как на дорогу лег туман. Условия видимости были ограничены.
На данном участке трассы был организован объезд, движение затруднено.
В результате столкновений пострадали женщина и шестилетний ребенок.
Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
На данный участок трассы направлены три автобуса для обогрева участников ДТП.