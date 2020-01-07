На трассе Пермь — Екатеринбург из-за тумана произошло несколько ДТП с участием 21 машины

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло несколько ДТП с участием 21 машины, сообщает ТАСС.

Причиной стали в том числе погодные условия, которые усложнились, так как на дорогу лег туман. Условия видимости были ограничены.

На данном участке трассы был организован объезд, движение затруднено.

В результате столкновений пострадали женщина и шестилетний ребенок.

Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На данный участок трассы направлены три автобуса для обогрева участников ДТП.