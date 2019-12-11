Более 50 человек пострадали при ДТП с автобусом на севере Китая

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Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в... Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Damir Sagolj/Reuters

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая произошло ДТП с автобусом, в результате происшествия госпитализированы все 53 пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на 124 километре скоростного шоссе G2511 в 10.05 по местному времени (5.05 мск). Автобус следовал по маршруту Фушунь — аймак Хинган.

В транспортном средстве находились 51 пассажир и два водителя.

Медики оценили состояние всех госпитализированных как стабильное.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

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