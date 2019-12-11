Более 50 человек пострадали при ДТП с автобусом на севере Китая
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В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая произошло ДТП с автобусом, в результате происшествия госпитализированы все 53 пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел на 124 километре скоростного шоссе G2511 в 10.05 по местному времени (5.05 мск). Автобус следовал по маршруту Фушунь — аймак Хинган.
В транспортном средстве находились 51 пассажир и два водителя.
Медики оценили состояние всех госпитализированных как стабильное.
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
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