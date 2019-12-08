Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону.

Однако имя задержанного не указывается.

Поступила информация только о возрасте предполагаемого виновника аварии.

Как стало известно, ему 43 года.

Ранее сообщалось, что водитель машины Toyota наехал на группу пешеходов, в результате чего погибла школьная учительница, сопровождавшая детей в театр. Кроме того, одного взрослого и десять детей госпитализировали.

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