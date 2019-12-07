Уголовное дело возбуждено после ДТП с учительницей и детьми в Нижнем Новгороде

После крупного ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру области.

Дело возбуждено по статье 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В результате аварии в Нижнем Новгороде погибла школьная учительница, сопровождавшая детей в театр. Еще один взрослый и десять детей были госпитализированы.

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