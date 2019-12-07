В ГИБДД объяснили, что изменится в сдаче экзамена на права

Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков объяснил, что изменится в сдаче экзамена на водительские права, передает ТАСС.

В том числе изменить время продолжительности экзамена, количество вопросов и процедура оценки.

С октября 2020 года, вместо 20 вопросов в экзаменационном билете их будет 50.

Гиляков пояснил, что сейчас изменения находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция готовит ряд поправок в правила прохождения экзамена для получения водительского удостоверения.

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