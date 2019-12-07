Въехавший в станцию МЦК водитель был пьян
ГИБДД Москвы сообщила, что сбивший пешеходов возле вестибюля станции «Окружная» МЦК, во время аварии был пьян, передает РИА «Новости».
«Сотрудниками ДПС произведена процедура освидетельствования, установлено, что водитель Mazda находился в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
После того, как легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы, погибли три человека, еще двое пострадали.
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